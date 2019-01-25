В Ижевске прошла презентация нового автомобиля Geely Emgrand X7

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-25T16:57:52+03:00

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В Ижевске презентовали для СМИ новый кроссовер Geely Emgrand X7* в формате телемоста. Машина поступила в продажу 23 января, однако блогерам со всей страны удалось ее протестировать и поделиться впечатлениями ранее.

Одним из таких счастливчиков стала ижевчанка Дарья Стрелкова. Девушка оценила Geely Emgrand X7 с точки зрения пассажира, так как сама машину не водит.

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- Первое, на что я обратила внимание – это отличная шумоизоляция, - поделилась девушка. – Моей дочке нет еще и 2 месяцев, поэтому для меня это было одним из самых важных факторов в автомобиле. Смогла передвигаться по шумному городу со спящим ребенком. Конечно, вместительный багажник, много места в салоне и понятная мультимедийная система стали неоспоримыми плюсами в Geely Emgrand X7. Машина точно подходит для большой семьи и для путешествий. Приятным бонусом для меня, как для девочки, стал и дизайн автомобиля.

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Geely Emgrand X7 – автомобиль «космический» во всех отношениях. Акценты на ходовых огнях в виде ковша большой медведицы и решетка радиатора в форме концентрической вселенной смогут завоевать сердца ижевчан, а системы активной безопасности не подведут в пути. Автомобиль, по словам протестировавших блогеров, ведет себя одинаково уверенно при сцеплении с асфальтом, снегом и льдом.

- После тест-драйва я задумалась о получении прав, - резюмировала Дарья. – С таким автомобилем безопасно, красиво и удобно.

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Подробнее о Geely Emgrand X7 можно узнать на официальном сайте.

Телефон: (3412) 912-400

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*Джили Эмгранд Икс7