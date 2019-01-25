Следователи установили обстоятельства гибели 7-летнего мальчика в Удмуртии

СЕГОДНЯ 16:43 2019-01-25T16:43:00+03:00

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В Удмуртии завершили расследование дела по факту гибели 7-летнего мальчика, который утонул в пруду в Камбарском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 10 ноября 2018 года компания мальчишек гуляла на берегу пруда, затем они вышли на лед, чтобы проверить его прочность. 13-летний мальчик вытащил на лед 7-летнего и провел его по льду 10 метров. В итоге оба провалились под лед, но вот старший смог выбраться, а младший утонул, - сообщает ведомство.

В ходе следствия следователями было установлено, что пруд никому не принадлежит и не состоит на учете как водный объект. Поэтому прокурором подготовлено исковое заявление в суд.

Также уголовное дело в отношении старшего подростка прекращено, так как он не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

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