Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-25T16:46:12+03:00

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Tele2 предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Киберпонедельника». Масштабная распродажа стартует в полночь на 28 января. Клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% на шесть часов раньше официального старта – для них акция начнется в 18:00 по Москве.

Клиенты Tele2 получат доступ к закрытой распродаже на сайте c-monday.com. В «Киберпонедельнике» примут участие крупные сетевые магазины OBI*, OZON*, «Ашан», METRO Cash&Carry*, «Леруа Мерлен». Кроме того, клиенты оператора смогут воспользоваться предложениями от продавцов бытовой техники и электроники: «Эльдорадо», «М.Видео», «Техпорта», «Технопарка», Re:Store* и др. Товары для детей представлены интернет-площадками «Детского мира» и LEGO*, а ювелирные украшения со скидками будут доступны на сайтах UNOde50* и «Адамаса». Любители интернет-шопинга смогут купить товары на выгодных условиях от Gloria Jeans*, Wildberries*, «Юлмарта» и Goods.ru*. Путешественников могут заинтересовать предложения OZON.Travel*.

Чтобы воспользоваться скидками, клиентам Tele2 необходимо быть пользователем программы лояльности «Больше». Активировать закрытую ссылку можно как через сайт Tele2, так и через вкладку в приложении «Мой Tele2». Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки и кешбэк от партнеров. По итогам 2018 года число активаций в программе увеличилось в 5,4 раза.

*ОБИ, *ОЗОН, *МЕТРО Кэшэндкэрри, *Ре:стор, *ЛЕГО, *УНОде50, *Глория Джинс, *Вайлдберрис, *Гудс.ру, *ОЗОН.Трэвел