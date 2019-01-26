ЯСтудент: глава Ижевска и Удмуртии показали, как выглядели в студенчестве

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-26T09:30:53+03:00

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В честь Дня студента в социальных сетях запустили флешмоб «#ЯСтудент» - жителей призывают поделиться фотографии со времен учебы в вузах. К этому присоединились политики и известные жители Ижевска и Удмуртии. Например, глава Удмуртии Александр Бречалов.

Александр Бречалов сейчас

- Публикую свою фотографию 30-летней давности. Таким я был в день присяги, только что стал курсантом Краснодарского высшего военного училища им. генерала С.М. Штеменко, - подписал он фотографию.

Александр Бречалов

Выложил свою фотографию и первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

Александр Свинин сейчас

- Публикую фото студента 2 курса магистратуры Высшей Школы Экономики Свинина Александра, Санкт-Петербург, 2011 год. Студенчество - самое искреннее время в моей жизни! Настоящие друзья, настоящие чувства и настоящая любовь - я счастлив, что все это со мной до сих пор! – подписал снимок.

Александр Свинин

Не остался в стороне глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Олег Бекмеметьев

- Годы учёбы в ИжГТУ вспоминаю с особой ностальгией: именно тогда я по-настоящему полюбил Ижевск, обрёл хороших друзей, встретил свою будущую жену. Всем, кто сегодня проживает это прекрасное время - студенчество, желаю наслаждаться им, проявлять себя по максимуму, ну и не забывать учиться! Вы нужны нашему городу, именно вам его развивать, - гласит надпись.

Олег Бекмеметьев

Показал себя студентом директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Сергей Буторин сейчас

- 1997 год, поступление в Юридический институт МВД РФ. Студенческие годы для меня - время изменений, взросления, формирования своего пути в жизни. Время открытий, ответственности и настоящей дружбы, - сказал Сергей Буторин.

Сергей Буторин

Опубликовал снимок директор «Центра Высоких Технологий», заместитель председателя общественной палаты Ижевска Олег Вылегжанин.

Олег Вылегжанин сейчас. Фото: Андрей Бобылев

- 1990 год подходит к концу. Я уже целый семестр как студент первого курса математического факультета в Удмуртском государственном университете. Совместная группа - так назывался смелый эксперимент УдГУ, ИжГТУ и Физтеха УРО АН. Мы - студенты «совместной» учились по особому учебному плану, который включал в себя лучшие практики каждого вуза. От УдГУ усиленный объем математики. От ИжГТУ инженерные дисциплины и военная кафедра. От Академии Наук - информационные технологии и практика программирования, - написал Олег Вылегжинин.

Олег Вылегжанин

Ну и постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич поделился снимком.

Михаил Хомич сейчас

- Татьянин день для меня больше, чем праздник. 15 лет в МГУ приучили, что 25 января - самый красный день календаря. И студенчество - это самое прекрасное время, - написал он к фотографии.

Михаил Хомич (справа)

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