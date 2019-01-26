Жителя Удмуртии осудили за то, что пытался застрелить соперника

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-26T12:29:30+03:00

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В Глазове вынесли приговор 31-летнему местному жителю за покушение на убийство и незаконное проникновение в жилище. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчина испытывал сильные чувства к жене 27-летнего потерпевшего. К слову, он ранее жил с этой женщиной в гражданском браке. Осужденный часто приходил к паре в гости, а потом тайно сделал слепок с ключа от замка входной двери. В дальнейшем, сделал дубликат.

- 22 марта 2018 года около 7 часов утра он взял из дома самодельное огнестрельное оружие и пришел в подъезд, где выждал, когда хозяева покинут квартиру. Затем с помощью дубликата ключа открыл входную дверь и проник в квартиру, - сообщили в пресс-службе.

Около 8.00 утра домой вернулся потерпевший, где его уже поджидал злоумышленник. Когда он вошел в прихожую, мужчина выстрелил. С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу, он остался жив.

Осужденный полностью признал свою вину и рассказал, что просто хотел выяснить, почему его бывшая возлюбленная живет с супругом, а не с ним.

- Приговором суда с учетом отягчающих вину обстоятельств (совершение преступления с использованием оружия) мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - заключили в пресс-службе.

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