В Ижевске может появиться снегоплавильная установка, но это лишь намерения

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-26T13:24:28+03:00

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В Ижевске может появиться снегоплавильная установка. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев. Имеется даже инвестор, который готов в будущем сезоне опробовать ее, но это лишь намерения.

- Инвестор пока только заявил о намерениях, Документов подписанных нет, - заключил Олег Бекмеметьев.

Напомним, что на данный момент в столице Удмуртии есть только одна снегосвалка. И появление подобной установки может решить проблему с вывозом снега. Ранее, пытались сделать такой комплекс в рамках инвестиционного проекта «Комплексное развитие территории города Ижевска на выезде по Сарапульскому тракту».

Кстати, умельцы из Ижевска давно уже предлагали сделать самостоятельно такие комплексы. И даже полностью проработали этот вопрос.

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