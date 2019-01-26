Где лучше не парковать автомобиль в Ижевске с 26 января по 1 февраля

СЕГОДНЯ 15:51 2019-01-26T15:51:36+03:00

Там будет работать снегоуборочная техника

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Администрация Ижевска опубликовала список магистралей Ижевска, где лучше не парковать автомобиль с 26 января по 1 февраля. Дело в том, что там запланированы снегоуборочные работы. Дорожные службы будут устранять заужения проезжей части и вывозить снег.

- Совместно с ГИБДД ижевские дорожники будут устанавливать личности водителей, чьи машины создают препятствия уборке снега. Автовладельцев попросят оперативно убрать свои машины, в случае отказа - автомобили будут переставляться с помощью эвакуаторов, - дополнили в администрации.

Кстати, график может измениться, в зависимости от погоды.

ГДЕ ЛУЧШЕ НЕ ПАРКОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ

26 января - Тверская, Ленина от Молодежной до Союзной, 40 лет Победы, Копровый,

27 января - Ленина от Союзной до Камбарской, Орджоникидзе, Маркина, пер. Северный, Воровского, Маяковского, К.Либкнехта, 50 лет ВЛКСМ, Сакко и Ванцетти, Ленина от Халтурина до Коммунаров, Сабурова, Барышникова,

28 января - Черезова, М.Горького, Маркина, Орджоникидзе, Воровского, Удмуртская, Ленина, Кирова, 30 лет Победы, Сакко и Ванцетти, Ленина от Халтурина до Коммунаров, Союзная, Берша,

29 января - Новостроительная, М.Горького, Маркина, Орджоникидзе, Воровского, Удмуртская, Ленина, Кирова, 30 лет Победы, Майская, Ленина, Рупасова, Калашникова, Самсонова

30 января - М.Горького, Володарского, Краева, Пушкинская, Удмуртская, Советская, Песочная, 30 лет Победы, Майская, Ленина, Спортивная, Н. Курченко,

31 января - М.Горького, Володарского, Краева, Пушкинская, Удмуртская, Советская, Песочная, 30 лет Победы, Майская, Ленина, Петрова, Молодёжная.

1 февраля - Молодежная, Маслюкова.