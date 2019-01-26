Красное на черном: в Ижевск с концертом едет рок-группа «Алиса»

СЕГОДНЯ 16:59 2019-01-26T16:59:33+03:00

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«Красное на черном», «Веретено», «Небо славян»… Совсем скоро эти «нетленки» вновь «разбудят» ДК «Металлург» – в Ижевск с концертом едет культовая рок-группа «АлисА»! Команда под руководством Константина Кинчева выступит в столице Удмуртии 5 февраля по приглашению концертного агентства «Хочу билет».

«АлисА» не часто балует ижевских поклонников. Хотя прошлый концерт группы прошел 31 января 2018 года, ждать его фанатам пришлось аж несколько лет. Но ожидание того стоило: свой 35-летний юбилей группа Кинчева отметила с размахом. За двухчасовой концерт фанаты «Алисы» услышали любимые «Солнце за нас», «Солнце встает», «Вот так», «Колобок», «Красное на черном», «Соковыжиматель» и другие. А когда Кинчев, исполняя «Тоталитарный рэп», сделал паузу, фанаты допели ее сами.

– Концерт «Алисы» я ждала 4 года, и ура, они приехали! Завораживающие движения Кости Кинчева заряжены бешеной энергией, а от его взгляда можно растаять! Была сильно удивлена, услышав впервые песни «Шабаш», «Тоталитарный рэп», «Все это рок-н-ролл» и «Соковыжиматель», – говорит Кристина Макина.

Грядущий концерт обещает быть не менее мощным. В 2019 году «Алиса» продолжает празднование юбилея концертным туром по городам России, но с расширенной программой и разнообразным сет-листом. Тур стартует 27 января с концерта в Самаре. Ижевск станет четвертой площадкой для музыкантов.

Поклонников таланта и тех, кто не знаком с творчеством группы, но уважает русский рок, ждем 5 февраля в ДК «Металлург» (Карла Маркса, 246), начало в 19.00. Бронирование билетов на сайте.

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