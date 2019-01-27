2019-01-27T11:32:57+03:00
Общество

В Удмуртии пропал 35-летний мужчина

Он ушел на работу, но ни на месте трудоустройства, ни дома так и не появился
Анастасия Волкова
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ФОТО: «ПСО РЕГИОН 18»ФОТО: «ПСО РЕГИОН 18»
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В Удмуртии пропал Манга Максим Михайлович, 1984 года рождения. 18 января он ушел из дома по ул.Степана Разина (Ижевск) на работу в с.Люк (Завьяловский район), но на рабочем месте так и не появился. Домой мужчина тоже не возвратился.

Пропавший был одет в удлиненный черный пуховик, синюю вязаную шапку с помпоном, темно-синие джинсы и черные зимние ботинки. При себе имел маленькую сумку через плечо синего цвета. Возможно, мужчина был в беспроводных наушниках такого же цвета.

Рост Максима - 180 см, телосложение среднее. Волосы черные, глаза карие. При положении сидя может дергать головой вперед.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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