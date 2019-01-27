2019-01-27T12:27:52+03:00
Общество

В Удмуртии завершили расследование дела об утоплении 7-летнего ребенка

Какое наказание понесут виновные?
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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В Удмуртии завершили расследование уголовного дела по факту утопления 7-летнего ребенка в деревенском пруду Камбарского района. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Удмуртии.

Следствие показало, что 10 ноября шестеро подростков гуляли вдоль берега водоема. Мальчики в возрасте от 7 до 13 лет решили проверить лед на прочность. Самый старший из компании схватил самого младшего и прошел по неокрепшему льду около 10 метров. В результате, оба мальчика провалились. 13-летнему удалось выбраться, а 7-летний ребенок утонул.

- В связи с недостижением возраста, с которого человек может нести уголовную ответственность, дело против 13-летнего мальчика прекращено. Однако следствием были установлены обстоятельства, способствующие совершению преступления, поэтому в адрес главы муниципального образования, директора школы и начальника отдела полиции направлены представления об их устранении и привлечении к дисциплинарной ответственности, - сообщили в региональном ведомстве.

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