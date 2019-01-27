2019-01-27T14:32:23+03:00
Спорт

Чемпион мира по боксу Александр Поветкин приедет в Ижевск

Он станет почетным гостем церемонии открытия нового зала бокса
Анастасия Волкова
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ФОТО: РИА НовостиФОТО: РИА Новости
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4 февраля на открытие нового зала бокса «Золотая перчатка» им. Андрея Абрамова в Ижевск приедет российский боксер Александр Поветкин. Торжественное мероприятие пройдет в 12:30 по адресу ул.Удмуртская, 245. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новый зал расположился на первом этаже центра профилактики «Подросток». Он оснащен инвентарем, тренажерами, новым рингом, грушами, раздевалками и душевыми кабинами. Общая площадь зала составила 179,7 кв.метров.

СПРАВКА КП:

Андрей Абрамов - советский боксер, заслуженный мастер спорта СССР (1962), чемпион СССР (1957, 1958, 1960-1963), чемпион Европы (1957, 1959, 1961), серебряный призер первенства Европы (1963), участник XVII Олимпийских игр (Рим, 1960), один из сильнейших боксеров-тяжеловесов 50-60-х годов XX века.

Александр Поветкин — олимпийский чемпион, чемпион России, чемпион мира, регулярный чемпион мира среди профессионалов по версии WBA в тяжёлом весе (2011-2013 гг.)

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