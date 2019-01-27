Чистим Ижевск: с улицы Сакко и Ванцетти вывезут снег
Дорожники попросили горожан не парковать автомобили на данном проезде
ФОТО: Архив
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28 января с 9 до 12:00 дорожники будут вывозить снег с улицы Сакко и Ванцетти. Парковать в этот период на проезде будет нельзя.
Автовладельцам, чьи машины будут мешать работам, позвонят сотрудники ГИБДД и попросят перепарковаться. В худшем случаи автомобили переставят с помощью эвакуатора.
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