Более 30 музыкальных школ Удмуртии получат новые пианино
Стоимость одного инструмента - 349 тысяч рублей
ФОТО: Pixabay
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К 1 февраля в более чем 30 музыкальных школ Удмуртии появятся новые пианино о Минкульта и Минпроморга России. Стоимость одного инструмента – 349 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма России.
Инструменты появятся в 11 музыкальных школах Ижевска, 2 - Сарапула, 3 - Глазова, а также в Можге и Камбарке и школах районов республики. Подарок обошелся в 10 млн 819 тыс рублей.
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