36 ижевчан, которые были жителями блокадного Ленинграда, наградили памятными знаками

СЕГОДНЯ 06:31 2019-01-28T06:31:38+03:00

Со дня полного снятия блокады прошло 75 лет

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В Ижевске наградили памятными знаками «Житель блокадного Ленинграда» 36 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города Олег Бекмеметьев вручил знак Валентине Гуниной, которой было 9 лет, когда началась блокада. В 60-е годы переехала в Удмуртию, работала на заводе «Ижмаш» юристом, а также является членом Совета ветеранов.

- Я преклоняюсь перед Вашим энтузиазмом и энергией/ Несмотря на возраст, Вы проводите открытые уроки для школьников, делитесь своим жизненным опытом с молодым поколением. Большая благодарность Вам за это, - сказал глава города.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков с председателем Ижевского городской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Шамилем Утешевым вручили памятный знак Валентину Смирнову. Он прожил в блокадном Ленинграде 2,5 года.

27 января исполнилось 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда, которая длилась 872 дня.

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