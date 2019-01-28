За долги в 2018 году более 7 тысяч жителей Ижевска были ограничены в потреблении электричества

СЕГОДНЯ 06:57 2019-01-28T08:49:18+03:00

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В Ижевске за долги в 2018 году более семи тысяч ижевчан были ограничены в потреблении электричества. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергоиспекция АО «ЭнергосбыТ Плюс» ограничила потреблении электричества 7129 клиентам – физическим лицам, под ограничение попало 42468 лицевых счетов. Общая сумма долга составила 331 миллион рублей.

- Прежде чем идти на такие санкции, мы всегда отрабатываем с клиентами все предварительные мероприятия. При этом используются автоматические системы оповещения, без непосредственного участия наших сотрудников – рассылка СМС, автодозвон. В случае, когда клиент никак не реагирует на сообщения о необходимости погашения задолженности, ему вручается предупреждение, - пояснил директор по сбору денежных средств Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.

В случае неоплаты после предупреждения, компания предпринимает меры по введению ограничения.

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