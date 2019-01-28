2019-01-28T07:15:49+03:00
Общество

Чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика пройдет в Ижевске

Участники будут соревноваться в 12 дисциплинах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске 9 и 10 февраля пройдет чемпионат по спидкубингу – скоростной сборке кубика Рубика. Об этом сообщается на странице чемпионата «ВКонтакте».

Организаторы сообщают, что участники будут соревноваться в 12 дисциплинах - от классического кубика Рубика до многосторонних головоломок, а также меняющих форму кубов.

Чемпионат пройдет в арт-центре «Грифон». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте до 3 февраля 2019 года. Число участников ограничено.

Также одновременно турнир пройдет в США, Финляндии, Великобритании, Бразилии, Дании, Индии и еще девяти странах мира.

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