Чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика пройдет в Ижевске
В Ижевске 9 и 10 февраля пройдет чемпионат по спидкубингу – скоростной сборке кубика Рубика. Об этом сообщается на странице чемпионата «ВКонтакте».
Организаторы сообщают, что участники будут соревноваться в 12 дисциплинах - от классического кубика Рубика до многосторонних головоломок, а также меняющих форму кубов.
Чемпионат пройдет в арт-центре «Грифон». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте до 3 февраля 2019 года. Число участников ограничено.
Также одновременно турнир пройдет в США, Финляндии, Великобритании, Бразилии, Дании, Индии и еще девяти странах мира.
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