2019-01-28T07:59:57+03:00
Общество

«АСПЭК-Домстрой» открывает новый формат жизни «Умные метры PRO»

PRO настоящий двор-парк, PRO дизайнерский холл с большой колясочной, PRO теплые лоджии
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Всё это PRO «Тишинские высоты 2» – дом, который меняет представление о семейном счастье.

Для комфортного проживания новоселов здесь спроектирован уникальный двор с авторским благоустройством в эко-стилистике, гармонично перетекающий в рядом расположенный зеленый «Тишино-парк». В непосредственной близости начато строительство современной школы, что порадует будущих школьников и их родителей.

При возвращении домой жители будут попадать в холл, подчеркивающий домашнюю заботу и доверие. В нем запроектировано комната для консьержа, поддерживающего безопасность и большая колясочная размером с 1-комнатную квартиру.

В доме на этаже располагается 6-7 квартир с просторными планировками от 49 до 107 м², в которых оптимальное жизненное пространство достигается при помощи новых технических решений «АСПЭК-Домстрой». Главный вклад в это заложен благодаря теплым лоджиям, размещенным в контуре дома и являющимися полноценной частью квартиры, в которой можно организовать рабочий кабинет, учебное место для ребенка, мини-тренажерный зал или создать зеленый сад.

Эргономику квартиры также формируют высота потолков 2,7 метра, увеличенные оконные проемы, вместительные гардеробы и ниши для шкафов, а также горизонтальная разводка отопления в полу по периметру комнат, при помощи которой еще и можно поддерживать необходимую Вам температуру.

Подробнее ознакомиться со всеми особенностями и проектной декларацией второго дома ЖК «Тишинские высоты» или забронировать квартиру можно на сайте застройщика «АСПЭК-Домстрой», а также по телефону 655-005 или в офисах продаж и обслуживания по адресам ул. Пушкинская, 268 и ул. Архитектора П.П. Берша, 43.

Реклама. Застройщик ООО "АСПЭК-Домстрой". Проектная декларация на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
29 января теплосети Ижевска проверят с помощью красителей
Минкультуры и туризма Удмуртии переименовали
Регулируемый пешеходный переход появится в Ижевске
«В Ижевске не хватает 30 детских садов»: Олег Бекмеметьев провел пресс-конференцию
Чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика пройдет в Ижевске
За долги в 2018 году более 7 тысяч жителей Ижевска были ограничены в потреблении электричества
36 ижевчан, которые были жителями блокадного Ленинграда, наградили памятными знаками
Более 30 музыкальных школ Удмуртии получат новые пианино
Чистим Ижевск: с улицы Сакко и Ванцетти вывезут снег
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала первой в смешанной эстафете на Кубке IBU
Уроженка Ижевска Алина Загитова отдала подаренные фанатами игрушки детям из детского дома
Чемпион мира по боксу Александр Поветкин приедет в Ижевск
В Удмуртии завершили расследование дела об утоплении 7-летнего ребенка
В Удмуртии пропал 35-летний мужчина