«АСПЭК-Домстрой» открывает новый формат жизни «Умные метры PRO»

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-28T07:59:57+03:00

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Всё это PRO «Тишинские высоты 2» – дом, который меняет представление о семейном счастье.

Для комфортного проживания новоселов здесь спроектирован уникальный двор с авторским благоустройством в эко-стилистике, гармонично перетекающий в рядом расположенный зеленый «Тишино-парк». В непосредственной близости начато строительство современной школы, что порадует будущих школьников и их родителей.

При возвращении домой жители будут попадать в холл, подчеркивающий домашнюю заботу и доверие. В нем запроектировано комната для консьержа, поддерживающего безопасность и большая колясочная размером с 1-комнатную квартиру.

В доме на этаже располагается 6-7 квартир с просторными планировками от 49 до 107 м², в которых оптимальное жизненное пространство достигается при помощи новых технических решений «АСПЭК-Домстрой». Главный вклад в это заложен благодаря теплым лоджиям, размещенным в контуре дома и являющимися полноценной частью квартиры, в которой можно организовать рабочий кабинет, учебное место для ребенка, мини-тренажерный зал или создать зеленый сад.

Эргономику квартиры также формируют высота потолков 2,7 метра, увеличенные оконные проемы, вместительные гардеробы и ниши для шкафов, а также горизонтальная разводка отопления в полу по периметру комнат, при помощи которой еще и можно поддерживать необходимую Вам температуру.

Подробнее ознакомиться со всеми особенностями и проектной декларацией второго дома ЖК «Тишинские высоты» или забронировать квартиру можно на сайте застройщика «АСПЭК-Домстрой», а также по телефону 655-005 или в офисах продаж и обслуживания по адресам ул. Пушкинская, 268 и ул. Архитектора П.П. Берша, 43.

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