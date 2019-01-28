Минкультуры и туризма Удмуртии переименовали

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-28T09:09:58+03:00

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Министерство культуры и туризма Удмуртии переименовали в Министерство культуры республики. Об этом сообщил министр культуры Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте»

С 22 января 2019 года туризмом занимается министерство экономики республики. Соответствующий указ «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности в республике» подписал глава Удмуртии Александр Бречалов 26 ноября 2018 года.

Напомним, что к 1 февраля в более чем 30 музыкальных школ Удмуртии появятся новые пианино о Минкульта и Минпроморга России.

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