Минкультуры и туризма Удмуртии переименовали
Министерство культуры и туризма Удмуртии переименовали в Министерство культуры республики. Об этом сообщил министр культуры Владимир Соловьев на своей странице «ВКонтакте»
С 22 января 2019 года туризмом занимается министерство экономики республики. Соответствующий указ «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности в республике» подписал глава Удмуртии Александр Бречалов 26 ноября 2018 года.
Напомним, что к 1 февраля в более чем 30 музыкальных школ Удмуртии появятся новые пианино о Минкульта и Минпроморга России.
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