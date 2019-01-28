Автомобиль взрезался в дерево в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:58 2019-01-28T10:58:10+03:00

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В Удмуртии на 17 километре автодороги «Воткинск-Шаркан» Шарканского района, автомобиль «Лада-Приора» не справившись с управлением врезался в дерево. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля 24-летняя девушка не справилась с управлением и наехала на дерево. В результате ДТП водитель и пассажиры машины получили травмы,- сообщает ведомство.

25-летнюю девушку, 26 и 24-летних молодых людей увезли в больницу. Все обстоятельства аварии выясняются.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля, за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.