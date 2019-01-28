Прокуратура Удмуртии: «10 осужденных выплатят штраф за демонстрацию нацистских татуировок»
Прокуратура Удмуртии в ходе проверок в исправительных учреждений было выявлено 10 осужденных, которые демонстрировали нацистскую символику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- В декабре 2018 года двое осужденных публично показывали татуировок с изображением нацистской символикой, - сообщает ведомство.
Всего за 2018 год было выявлено 10 нарушителей, в отношении которых возбуждены дела об административном правонарушении.
Все дела были рассмотрены, всем правонарушителям назначен штраф в размере 1000 рублей каждому.
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