2019-01-28T11:16:27+03:00
Происшествия

Прокуратура Удмуртии: «10 осужденных выплатят штраф за демонстрацию нацистских татуировок»

Проверки проводились в течение 2018 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Прокуратура Удмуртии в ходе проверок в исправительных учреждений было выявлено 10 осужденных, которые демонстрировали нацистскую символику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В декабре 2018 года двое осужденных публично показывали татуировок с изображением нацистской символикой, - сообщает ведомство.

Всего за 2018 год было выявлено 10 нарушителей, в отношении которых возбуждены дела об административном правонарушении.

Все дела были рассмотрены, всем правонарушителям назначен штраф в размере 1000 рублей каждому.

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