2019-01-28T11:30:32+03:00
Происшествия

30 января в Удмуртии пройдет судебное заседание по делу экс-главы республики Александра Соловьева

По факту, это первое судебное заседание
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В среду, 30 января, в Завьяловском районном суде Удмуртии пройдет заседание по уголовному делу бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. По факту, это первое заседание, так как на предыдущих только подтверждали личности присутствующих.

- Будет рассмотрение дела по существу. В частности, зачитываться обвинение прокурором, - сообщили в пресс-службе судейского сообщества республики.

Это может занять даже не один день, так как обвинение очень объемное. Затем начнется судебное следствие с заслушиванием свидетелей.

На прошлом заседании, которое прошло 9 января, удовлетворено ходатайство Александра Соловьева о смене адвоката.

Напомним, что Александр Соловьев обвиняется в получении взятки от организаций, которые строили мост через реки Кама и Буй, в размере 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и незаконное оказание ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев вне очереди незамедлительно организовал оплату работы из федерального и регионального бюджетов, выделил лицензии на пользование участком, а также покровительствовал взяткодателям.

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