2019-01-28T14:22:48+03:00
Происшествия

Началась доследственная проверка по факту пожара в Удмуртии

При пожаре погибли трое мужчин
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии следственный отдел начал доследственную проверку по факту пожара в жилом доме в с. Дебесы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 26 января в одном из жилых домов произошел пожар, в результате погибли трое мужчин - 20, 36 и 53 лет, и одного 43-летнего мужчину увезли в больницу, - сообщает ведомство.

По данным проверки, пострадавшие накануне пожара отмечали освобождение из тюрьмы одного из них. Мужчины выпивали и курили, после чего заснули.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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