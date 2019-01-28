СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-28T12:27:27+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск с 27 января по 3 февраля 2019 года. Врио главы будет председатель правительства республики Ярослав Семенов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Ярослав Семенов занимает должность премьер-министра Удмуртии с 2017 года.

Напомним, что не так давно Александр Бречалов уволил министра строительства Удмуртии (продолжение)

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