Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск
Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск с 27 января по 3 февраля 2019 года. Врио главы будет председатель правительства республики Ярослав Семенов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
Ярослав Семенов занимает должность премьер-министра Удмуртии с 2017 года.
Напомним, что не так давно Александр Бречалов уволил министра строительства Удмуртии (продолжение)
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