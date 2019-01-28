За незаконную вырубку леса лесному фонду Удмуртии возместили более 4 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-28T12:49:09+03:00

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В Удмуртии судом удовлетворен иск республиканского межрайонного природоохранного прокурора о выплате ущерба, в результате незаконной вырубке леса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Была установлена незаконная вырубка в защитных лесах в Дебесском лесничестве, в особо крупном размере, - сообщает ведомство.

Общий объем вырубленной древесины – более 401 куб. метров, ущерб составил более 4,4 миллионов рублей. Виновный был привлечен к уголовной ответственности, но деньги в бюджет он не возместил. Поэтому природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о возмещении ущерба.

На данный момент вся сумма ущерба, в размере 4,4 миллионов рублей возмещена в федеральный бюджет.

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