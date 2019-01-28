Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-28T13:42:12+03:00

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В Удмуртии, 9 февраля 2019 года пройдет 37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом сообщает Минспорт республики.

Центральный старт состоится в Ижевске на базе АУ УР «СОЛК им. Г. Кулаковой», в рамках соревнований состоится празднование Дня зимних видов спорта в России. Принять участие в соревнованиях может любой желающий при наличии паспорта или свидетельства о рождении, полиса ОМС, полиса страхования от несчастных случаев и справки – допуск от врача.

Участникам будет предложено две дистанции: 5 км (юноши и девушки 18 лет и старше) и 10 км (мужчины и женщины 19 лет и старше). Всего на «Лыжне России» ожидается свыше 6000 человек, 1000 из них на центральном старте. В СОЛК им. Г.А. Кулаковой пройдет интерактивная программа.

Также ожидается VIP-забег, где примут участие известные спортсмены, представители правительства Удмуртии, главы муниципальных образований, руководители крупных предприятий.

Добраться до места соревнований и обратно можно будет на бесплатном автобусе. Который будет идти от остановки «Сельскохозяйственная академия» до спортивного комплекса и обратно. Первый рейс отправится в СОЛК в 8:00, и будет ходить до 11:00 с интервалом в 30 минут. Обратно с 14:00 до 16:00 также с интервалом в 30 минут. Кроме того, будет усилен автобусный маршрут № 469. Для автомобилистов на месте есть парковка.

Заявку на участие в центральном старте соревнований «Лыжня России» можно будет подать с 5 февраля. Комиссия по допуску участников работает:

- с 05 по 08 февраля 2019 года с 09:00 до 17:00 по адресу: ул. Базисная, 17, контактный телефон: 79-79-48;

- 09 февраля 2019 года с 8:30 до 11:00 Центральный старт на СОЛК им. Г. А. Кулаковой.

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