58-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве бывшей жены
В Удмуртии 58-летний житель с. Камское обвиняется в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- Обвиняемый выпивал с бывшей женой, в результате между ними произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом. А ночью вывез ее тело в лес, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», мужчина находится под стражей. В рамках расследования дела были проведены различные экспертизы, которые доказали причастность мужчины к преступлению.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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