58-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве бывшей жены

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-28T17:00:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 58-летний житель с. Камское обвиняется в убийстве бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Обвиняемый выпивал с бывшей женой, в результате между ними произошла ссора. Мужчина несколько раз ударил женщину ножом. А ночью вывез ее тело в лес, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», мужчина находится под стражей. В рамках расследования дела были проведены различные экспертизы, которые доказали причастность мужчины к преступлению.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии при пожаре погибли трое мужчин (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».