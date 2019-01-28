2019-01-28T18:24:25+03:00
Общество

МЧС Удмуртии назвали правила вызова пожарной службы

Куда звонить? 112 или 01
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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МЧС Удмуртии назвали основные правила вызова пожарной службы. Куда звонить при пожаре? Отвечают специалисты.

С городского (стационарного) телефона – 01, с мобильного телефона любого оператора – 101. Также существует система экстренного вызова оперативных служб, которая обеспечивает вызов пожарной охраны, полиции, скорой помощи, газовой сети и службы «Антитеррор» по единому номеру – 112.

Диспетчер системы «112» принимает звонки, обрабатывает их и передает в экстренные службы.

Вызывая пожарных, необходимо: говорить четко и спокойно, указать точный адрес (его нужно назвать первым, так как если связь внезапно прервётся, пожарные уже будут знать, где нужна их помощь), сообщить причину вызова и объяснить, что произошло, назвать имя, фамилию и номер телефона, не вешать трубку до конца разговора, следовать указаниям диспетчера.

Уважаемые жители Удмуртской Республики! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности!

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