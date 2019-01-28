На федеральной трассе Удмуртии появятся 12 комплексов фото и видеофиксации нарушений

СЕГОДНЯ 15:35 2019-01-28T15:35:07+03:00

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В Удмуртии на федеральной трассе появятся 12 комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Работы по установке комплексов начнется уже в феврале, камеры установят за счет средств из федерального бюджета. Основное нарушение, которое будут фиксировать камеры – превышение скорости. Однако, несмотря на то, что камеры установят на федеральной трассе, деньги, собранные в виде штрафов за нарушения будут поступать в республиканский дорожный бюджет.

- Сегодня большое внимание полицейскими уделяется вопросу снижения смертности на дорогах. Это одна из задач, поставленных перед нами главой государства. Эффективность камер в решении этой задачи доказана не только экспертами, но и нашим опытом. Поэтому в планах у нас к марту закупить еще 10 передвижных комплексов – для установки на наиболее аварийно-опасных участках республиканских трасс, – рассказала Ирина Цабиева, начальник КУ УР «Управтодор».

Напомним, на данный момент на дорогах республики функционирует 32 стационарных и 13 передвижных комплексов фото-видеофиксации. В 2018 году в результате функционирования камер в республиканский дорожный фонд поступило порядка 190 млн. рублей.

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