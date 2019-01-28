В Удмуртии столкнулись автобус и «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-01-28T15:50:32+03:00

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В Удмуртии, 25 января, на 15 километре автодороги «с. Горняк –дер. Русский Пычас» Можгинского района столкнулись автобус «ПАЗ» и «КамАЗ». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 56-летний водитель грузовика не справился с управлением выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, под управлением 57-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса: 62, 63 и 64-летние женщины и 45-летний мужчина.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.