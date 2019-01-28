В Удмуртии задержали брата депутата госсовета республики за подпольное казино
В Удмуртии задержали брата депутата госсовета Удмуртии Алексея Малюка за незаконную игорную деятельность. Как стало известно «Комсомольской Правде», Виталий Малюк, ко всему прочему, был начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Удмуртии по Сарапулу. Однако, в 2011 году при переаттестации сотрудников, его уволили.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
По самому преступлению известно, что один из подозреваемых создал преступную группу, в которую вошли шесть человек. Они незаконно проводили азартные игры в двух игорных заведениях Сарапула, которые действовали под видом интернет-клубов.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
По сообщениям пресс-службы СУ СК России по Удмуртии, при проведении оперативно-розыскных мероприятий все участники были задержаны, изъято 27 компьютеров, 3 ноутбука, 3 видеорегистратора, 19 мобильных телефонов, банковские карты, а также 47 тысяч рублей, вырученные от проведения азартных игр.
Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
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