В Удмуртии задержали брата депутата госсовета республики за подпольное казино

СЕГОДНЯ 16:51 2019-01-28T16:51:46+03:00

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В Удмуртии задержали брата депутата госсовета Удмуртии Алексея Малюка за незаконную игорную деятельность. Как стало известно «Комсомольской Правде», Виталий Малюк, ко всему прочему, был начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Удмуртии по Сарапулу. Однако, в 2011 году при переаттестации сотрудников, его уволили.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

По самому преступлению известно, что один из подозреваемых создал преступную группу, в которую вошли шесть человек. Они незаконно проводили азартные игры в двух игорных заведениях Сарапула, которые действовали под видом интернет-клубов.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

По сообщениям пресс-службы СУ СК России по Удмуртии, при проведении оперативно-розыскных мероприятий все участники были задержаны, изъято 27 компьютеров, 3 ноутбука, 3 видеорегистратора, 19 мобильных телефонов, банковские карты, а также 47 тысяч рублей, вырученные от проведения азартных игр.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

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