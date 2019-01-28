В Удмуртии ферма залила почти два гектара леса навозом

СЕГОДНЯ 17:22 2019-01-28T17:22:41+03:00

Ущерб от их действий оценили в семь миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Балезинском районе расследуется уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Дело в том, что в июле 2018 года в лесу засохли деревья из-за того, что на землю вылили навоз крупного рогатого скота. Площадь загрязнения была почти два гектара!

- Установлено, что отходы попадали в лесной массив с молочно-товарной фермы в деревне Базаны Балезинского района. В результате длительного загрязнения окружающей среде причинен ущерб на сумму более 7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Удмуртии.

А экспертиза показала, что эти отходы опасны для окружающей среды. Кроме того, на самой ферме были грубо нарушены ветеринарно-санитарные требования к обработке и хранению навоза.

Напомним, что виновным грозит максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии задержали брата депутата госсовета республики за подпольное казино.