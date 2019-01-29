2019-01-29T06:49:31+03:00
Общество

В сети обсуждают фотографию ижевской фигуристки Алины Загитовой с президентом Белоруссии

Он нежно ее приобнял
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/alinazagitovaФото: vk.com/alinazagitova
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В сети обсуждают фотографию ижевской фигуристки Алины Загитовой с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Снимки сделаны фанатами на закрытии чемпионата Европы, который проходил в Минске.

Уже после того, как все фигуристы стали разъезжаться с места фотосессии, Лукашенко еще раз обнял Загитову и прижал ее к себе. На фотографиях видно, как Лукашенко о чем-то разговаривает с Алиной, при этом нежно приобнимает ее. По мнению пользователей, Лукашенко лишь похвалил Загитову за ее талант, а все домыслы со слишком нежными объятиями не стоит даже брать во внимание.

Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Отметим, что Алина Загитова заняла второе место на чемпионате Европы, набрав за две программы 198.34 балла. Ранее она откатала короткую программу на 75.00 баллов. Во время выполнения проката Алина допустила падение, касание льда, некоторые элементы были недокручены. В связи с этим, за произвольную программу она набрала 123.34 балла.

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