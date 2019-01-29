2019-01-29T06:14:23+03:00
Недвижимость

Порыв произошел на улице Молодежной в Ижевске

ЧП случилось в районе здания №28
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Ксения Мелендина, ИГГСФото: Ксения Мелендина, ИГГС
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Вчера, 28 января, на улице Молодежной в Ижевске произошел порыв. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В 16:00 в диспетчерскую службу Ижводоканала поступило сообщение о повреждении водопровода диаметром 300 мм в районе здания №28 по ул. Молодёжной. В 16:45 порыв был локализован аварийной бригадой предприятия Ижводоканал, - говорится в сообщении.

Напомним, что 23 января серьезный порыв произошел в селе Октябрьский.

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