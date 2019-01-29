Порыв произошел на улице Молодежной в Ижевске
ЧП случилось в районе здания №28
Фото: Ксения Мелендина, ИГГС
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Вчера, 28 января, на улице Молодежной в Ижевске произошел порыв. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
- В 16:00 в диспетчерскую службу Ижводоканала поступило сообщение о повреждении водопровода диаметром 300 мм в районе здания №28 по ул. Молодёжной. В 16:45 порыв был локализован аварийной бригадой предприятия Ижводоканал, - говорится в сообщении.
Напомним, что 23 января серьезный порыв произошел в селе Октябрьский.
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