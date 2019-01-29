СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-29T07:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Дальнобойщику, ехавшему из Ижевска в Москву, помогли сотрудники ГИБДД Татарстана. Об этом сообщает пресс-службы Госавтоинспекции республики Татарстан.

ЧП произошло на 929 км федеральной автодороги М7 «Волга» (на территории Рыбно-Слободского района.

- Лейтенант полиции Дмитрий Сайкин и лейтенант полиции Роман Асхадуллин увидели стоящий на обочине грузовой автомобиль «Вольво» с включенной аварийной сигнализацией. Дальнобойщик рассказал полицейским, что он следовал из Ижевска в Москву по ночной трассе. Неожиданно двигатель автомобиля заглох, - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, причиной неисправности стали разряженные аккумуляторные батареи. Все попытки самостоятельно запустить двигатель не увенчались успехом. Температура воздуха на улице была -30 и дальнобойщик начал замерзать, пытаясь устранить неисправность.

Сотрудники ГИБДД помогли водителю согреться, напоили его горячим чаем, а затем остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль, который при помощи пусковых проводов помог завести двигатель.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Удмуртии столкнулись автобус и КамАЗ (подробнее)