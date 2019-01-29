Дальнобойщику, ехавшему из Ижевска в Москву, помогли сотрудники ГИБДД Татарстана
Дальнобойщику, ехавшему из Ижевска в Москву, помогли сотрудники ГИБДД Татарстана. Об этом сообщает пресс-службы Госавтоинспекции республики Татарстан.
ЧП произошло на 929 км федеральной автодороги М7 «Волга» (на территории Рыбно-Слободского района.
- Лейтенант полиции Дмитрий Сайкин и лейтенант полиции Роман Асхадуллин увидели стоящий на обочине грузовой автомобиль «Вольво» с включенной аварийной сигнализацией. Дальнобойщик рассказал полицейским, что он следовал из Ижевска в Москву по ночной трассе. Неожиданно двигатель автомобиля заглох, - рассказали в ведомстве.
Как выяснилось, причиной неисправности стали разряженные аккумуляторные батареи. Все попытки самостоятельно запустить двигатель не увенчались успехом. Температура воздуха на улице была -30 и дальнобойщик начал замерзать, пытаясь устранить неисправность.
Сотрудники ГИБДД помогли водителю согреться, напоили его горячим чаем, а затем остановили проезжавший мимо грузовой автомобиль, который при помощи пусковых проводов помог завести двигатель.
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