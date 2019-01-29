Житель Удмуртии получил 2 года колонии строгого режима за ложное минирование дома-интерната

СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-29T09:50:40+03:00

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Житель Удмуртии получил 2 года 2 месяца колонии строгого режима (с применением принудительных мер медицинского характера в виде принудительного амбулаторного наблюдения и лечения у врача-психиатра) за ложное минирование дома-интерната в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В сообщении говорится, что все произошло 26 октября. Мужчина позвонил по сотовому телефону в дежурную часть отдела полиции «Глазовский» и рассказал о готовящемся взрыве в здании детского дома-интерната для умственно отсталых детей. В связи с этим из здания были эвакуированы персонал, преподавательский состав и воспитанники «Глазовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей».

Отметим, что мужчина сам являлся выпускником этого дома-интерната, а звонок сделал ради шутки, из любопытства, чтобы узнать, среагируют ли правоохранительные органы.

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