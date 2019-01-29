2019-01-29T09:51:52+03:00
Общество

В 2019 году планируют отремонтировать 25 км дорог в Удмуртии

60 участков дорог нуждаются в ремонте
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии в 2019 году планируют отремонтировать 25 км автодорог. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

- В городе сейчас около 1000 км автомобильных дорог, более 500 км пешеходных тротуаров. В настоящее время совместно с жителями, общественностью и ГИБДД определены 60 участков автомобильных дорог, которые требуют ремонта. В этом году мы планируем отремонтировать около 25 км автомобильных дорог. Среди них такие улицы, как Цветочная, Удмуртская, Ленина, Краева, Короткова, Салютовская, Фронтовая, Репина, Строителей, З. Космодемьянской - сказал Олег Бекмеметьев.

В предварительный перечень объектов, которые нужно отремонтировать, вошли улицы Колосковая, Берша, Славянское шоссе. А также 27 объектов, где заменят асфальт.

Не останется в стороне и микрорайон Люлли, администрация Ижевска планирует выделить 70 млн рублей на обустройства дороги.

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