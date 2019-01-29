Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был выше эпидемического порога на 7%
В Удмуртии с 21 по 27 января 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ был выше эпидпорога на 7%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.
За неделю в республике ОРВИ заболел 11841 человек. В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5565 человек, уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 11%.
А вот в районах Удмуртии было зарегистрировано повышение уровня заболеваемости. Например, в Дебесском, Игринском, Малопургинском, Завьяловском районах и в городе Можга.
По результатам лабораторных исследований было установлено 23 случая заболевания гриппом А.
Чтобы не заболеть, нужно соблюдать несколько правил по профилактике:
- избегать мест большого скопления людей;
- чаще проветривать помещение;
- использовать защитные меры (маску);
- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);
- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);
- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики.
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