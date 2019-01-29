2019-01-29T10:53:28+03:00
Общество

Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был выше эпидемического порога на 7%

За неделю ОРВИ заболел 11841 человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

В Удмуртии с 21 по 27 января 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ был выше эпидпорога на 7%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

За неделю в республике ОРВИ заболел 11841 человек. В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5565 человек, уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 11%.

А вот в районах Удмуртии было зарегистрировано повышение уровня заболеваемости. Например, в Дебесском, Игринском, Малопургинском, Завьяловском районах и в городе Можга.

По результатам лабораторных исследований было установлено 23 случая заболевания гриппом А.

Чтобы не заболеть, нужно соблюдать несколько правил по профилактике:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дворник-художник Семен Бухарин нарисовал новый шедевр (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции
Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил Рамиль Гайнуллин
Пенсионерка из Удмуртии вложила в биткоины 3 миллиона рублей
Дворник-художник Семен Бухарин нарисовал новый шедевр
В Ижевске пенсионерка оказалась под колесами автомобиля
В 2019 году планируют отремонтировать 25 км дорог в Удмуртии
Житель Удмуртии получил 2 года колонии строгого режима за ложное минирование дома-интерната
Дальнобойщику, ехавшему из Ижевска в Москву, помогли сотрудники ГИБДД Татарстана
В сети обсуждают фотографию ижевской фигуристки Алины Загитовой с президентом Белоруссии
Порыв произошел на улице Молодежной в Ижевске
В Удмуртии ферма залила почти два гектара леса навозом
В Удмуртии задержали брата депутата госсовета республики за подпольное казино
В Удмуртии столкнулись автобус и КамАЗ
На федеральной трассе Удмуртии появятся 12 комплексов фото и видеофиксации нарушений
МЧС Удмуртии назвали правила вызова пожарной службы
58-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве бывшей жены
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии
За незаконную вырубку леса лесному фонду Удмуртии возместили более 4 миллионов рублей
Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск
Началась доследственная проверка по факту пожара в Удмуртии
До 1 февраля откроются несколько допофисов для обслуживания жителей Удмуртии по услуге «обращение с ТКО»