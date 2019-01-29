Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был выше эпидемического порога на 7%

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-29T10:53:28+03:00

За неделю ОРВИ заболел 11841 человек

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В Удмуртии с 21 по 27 января 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ был выше эпидпорога на 7%. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

За неделю в республике ОРВИ заболел 11841 человек. В Ижевске за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 5565 человек, уровень заболеваемости был ниже эпидпорога на 11%.

А вот в районах Удмуртии было зарегистрировано повышение уровня заболеваемости. Например, в Дебесском, Игринском, Малопургинском, Завьяловском районах и в городе Можга.

По результатам лабораторных исследований было установлено 23 случая заболевания гриппом А.

Чтобы не заболеть, нужно соблюдать несколько правил по профилактике:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики.

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