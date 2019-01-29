Ижевчанин купил Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои сериала «Реальные пацаны»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-01-29T12:10:02+03:00

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Житель Ижевска стал обладателем Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои популярного сериала «Реальные пацаны». Об этом сообщает портал Business Class.

- Новая машина «моложе» моей прежней - 2010 года. Одно из ее преимуществ - дизельный двигатель, что позволит экономить на топливе, - пояснил новый хозяин автомобиля.

В начале декабря 2018 года автомобиль был выставлен на продажу. Ижевчанин купил автомобиль за 1,35 млн рублей, а также на сайте Avito были готовы обменять Mercedes на джип марок Toyota, Lexus или BMW. В объявлении говорится, что автомобиль 2001 года выпуска «технически исправен, обслужен» и находится в хорошем состоянии.

Напомним, что весной удмнет взорвала новость о том, что 21-летний Григорий Трапезников из Балезино снялся в пятом сезоне сериала «Реальные пацаны» на ТНТ. Он сыграл подростка-хулигана, которого Колян взял на перевоспитание. В ожидании финального шестого сезона, съемки которого начнутся уже в сентябре, журналист «Комсомолки» встретился с Григорием. Поговорили о съемках сериала, планах на будущее и попытке переехать из Москвы в Сочи (подробнее).

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