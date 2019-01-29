2019-01-29T12:48:06+03:00
Общество

Контрафактную продукцию Adidas и Nike обнаружили в Удмуртии

Торговую точку закрыли
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

В Сарапуле (Удмуртия) сотрудники УФССП обнаружили контрафактную одежду и аксессуары Adidas и Nike. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В торговой точке работала женщина, которая пояснила, что не знала о заключении соглашения с правообладателем, когда закупала вещи в Екатеринбурге. На данный момент точка закрыта, а одежда и аксессуары подлежат утилизации, - сообщает ведомство.

В отношении индивидуального предпринимателя суд вынес решение о привлечении к административной ответственности и назначил наказание в виде предупреждения с изъятием товара.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин купил Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои сериала «Реальные пацаны». Какую сумму мужчина потратил, чтобы стать хозяином автомобиля (подробнее)

Пенсионерка, решив заработать, вложила 3 миллиона рублей в биткоины. Что из этого получилось, читайте здесь.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске сотрудники полиции помогли выселить буйного жителя
В Ижевске вновь пошла волна сообщений о минировании зданий
Ижевчанин купил Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои сериала «Реальные пацаны»
Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции
Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил Рамиль Гайнуллин
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был выше эпидемического порога на 7%
Пенсионерка из Удмуртии вложила в биткоины 3 миллиона рублей
Дворник-художник Семен Бухарин нарисовал новый шедевр в Ижевске
В Ижевске пенсионерка оказалась под колесами автомобиля
В 2019 году планируют отремонтировать 25 км дорог в Удмуртии
Житель Удмуртии получил 2 года колонии строгого режима за ложное минирование дома-интерната
Дальнобойщику, ехавшему из Ижевска в Москву, помогли сотрудники ГИБДД Татарстана
В сети обсуждают фотографию ижевской фигуристки Алины Загитовой с президентом Белоруссии
Порыв произошел на улице Молодежной в Ижевске
В Удмуртии ферма залила почти два гектара леса навозом
В Удмуртии задержали брата депутата госсовета республики за подпольное казино
В Удмуртии столкнулись автобус и КамАЗ
На федеральной трассе Удмуртии появятся 12 комплексов фото и видеофиксации нарушений
МЧС Удмуртии назвали правила вызова пожарной службы
58-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве бывшей жены
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии
За незаконную вырубку леса лесному фонду Удмуртии возместили более 4 миллионов рублей
Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск
Началась доследственная проверка по факту пожара в Удмуртии
До 1 февраля откроются несколько допофисов для обслуживания жителей Удмуртии по услуге «обращение с ТКО»