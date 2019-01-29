Контрафактную продукцию Adidas и Nike обнаружили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-29T12:48:06+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) сотрудники УФССП обнаружили контрафактную одежду и аксессуары Adidas и Nike. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В торговой точке работала женщина, которая пояснила, что не знала о заключении соглашения с правообладателем, когда закупала вещи в Екатеринбурге. На данный момент точка закрыта, а одежда и аксессуары подлежат утилизации, - сообщает ведомство.

В отношении индивидуального предпринимателя суд вынес решение о привлечении к административной ответственности и назначил наказание в виде предупреждения с изъятием товара.

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