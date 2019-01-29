2019-01-29T14:10:54+03:00
Происшествия

В Ижевске вновь пошла волна сообщений о минировании зданий

Жителям стоит сохранять спокойствие
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Александр ГЛУЗ (архив)Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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Ижевск оказался среди городов России, где вновь начались массовые сообщения о минировании зданий. На данный момент известно, что эвакуация проводилась в инфекционной больнице на улице Труда и в детской больнице на улице Баранова.

Напомним, что на каждое подобное сообщение обязательно выезжают сотрудники инженерно-технической группы ОМОН с кинологами, которые проверяют каждый сантиметр здания. В аналогичной ситуации, которая была в Ижевске в 2017 году, не нашли ни одного взрывоопасного предмета.

А с 22 января 2019 года по городам Дальнего Востока прошла волна ложных минирований - сообщения приходили на электронную почту и людей массово эвакуировали после сигналов, которые, к счастью, не подтверждались.

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