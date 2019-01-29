В Ижевске сотрудники полиции помогли выселить буйного жителя

СЕГОДНЯ 14:02 2019-01-29T14:12:42+03:00

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В полицию обратился 45-летний житель Ижевска, который просил помочь выселить буйного квартиросъемщика. Он рассказал, что примерно полтора месяца назад сдал комнату в доме по улице Ворошилова.

- Спустя некоторое время на новых жильцов стали жаловаться соседи – шумят, часто собирают компании, выпивают. Ижевчанин решил проверить жильцов и, если информация подтвердится, то расторгнуть договор. И действительно, когда он пришел в комнату, там было много людей и все в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску.

Вот только они не захотели добровольно покидать помещение. На помощь пришли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. Не став спорить с мужчинами в форме, квартиросъемщики ушли.

- Ижевчанин выражает благодарность сотрудникам полиции, неравнодушно отнесшимся к его проблеме, и оказавшим помощь в выселении нерадивых квартирантов, - добавили в пресс-службе.

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