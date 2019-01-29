2019-01-29T14:12:42+03:00
Происшествия

В Ижевске сотрудники полиции помогли выселить буйного жителя

Владелец жилплощади поблагодарил сотрудников правопорядка
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В полицию обратился 45-летний житель Ижевска, который просил помочь выселить буйного квартиросъемщика. Он рассказал, что примерно полтора месяца назад сдал комнату в доме по улице Ворошилова.

- Спустя некоторое время на новых жильцов стали жаловаться соседи – шумят, часто собирают компании, выпивают. Ижевчанин решил проверить жильцов и, если информация подтвердится, то расторгнуть договор. И действительно, когда он пришел в комнату, там было много людей и все в состоянии опьянения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Ижевску.

Вот только они не захотели добровольно покидать помещение. На помощь пришли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. Не став спорить с мужчинами в форме, квартиросъемщики ушли.

- Ижевчанин выражает благодарность сотрудникам полиции, неравнодушно отнесшимся к его проблеме, и оказавшим помощь в выселении нерадивых квартирантов, - добавили в пресс-службе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске вновь пошла волна сообщений о минировании зданий.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске вновь пошла волна сообщений о минировании зданий
Контрафактную продукцию Adidas и Nike обнаружили в Удмуртии
Ижевчанин купил Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои сериала «Реальные пацаны»
Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции
Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил Рамиль Гайнуллин
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был выше эпидемического порога на 7%
Пенсионерка из Удмуртии вложила в биткоины 3 миллиона рублей
Дворник-художник Семен Бухарин нарисовал новый шедевр в Ижевске
В Ижевске пенсионерка оказалась под колесами автомобиля
В 2019 году планируют отремонтировать 25 км дорог в Удмуртии
Житель Удмуртии получил 2 года колонии строгого режима за ложное минирование дома-интерната
Дальнобойщику, ехавшему из Ижевска в Москву, помогли сотрудники ГИБДД Татарстана
В сети обсуждают фотографию ижевской фигуристки Алины Загитовой с президентом Белоруссии
Порыв произошел на улице Молодежной в Ижевске
В Удмуртии ферма залила почти два гектара леса навозом
В Удмуртии задержали брата депутата госсовета республики за подпольное казино
В Удмуртии столкнулись автобус и КамАЗ
На федеральной трассе Удмуртии появятся 12 комплексов фото и видеофиксации нарушений
МЧС Удмуртии назвали правила вызова пожарной службы
58-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве бывшей жены
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии
За незаконную вырубку леса лесному фонду Удмуртии возместили более 4 миллионов рублей
Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск
Началась доследственная проверка по факту пожара в Удмуртии
До 1 февраля откроются несколько допофисов для обслуживания жителей Удмуртии по услуге «обращение с ТКО»