2019-01-29T16:04:47+03:00
Общество

Региональный оператор Удмуртии рассказал, куда выбрасывать новогодние елки

Конечно, если вы не хотите оставить ее до следующего года
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Региональный операторФото: Региональный оператор
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Региональный оператор по вывозу отходов в Удмуртии рассказал, куда стоит выбрасывать новогодние елочки. Реальность такова, что уже 29 января и до следующего Нового года еще 337 дней.

- Ёлки - это ТКО, потому смело выносим их на контейнерную площадку. Только складываем осыпавшуюся не в баки и не рядом с ними! Место ёлки после Нового года - отсек для крупногабаритного мусора, - напомнили в «Спецавтохозяйстве».

Напомним, что с 1 января в республике действует региональный оператор по вывозу мусора. Сколько стоит установка контейнерной площадки? Можно ли сделать перерасчет, если не живешь по месту прописки? Когда в частном секторе оборудуют контейнерные площадки? Можно ли вернуться к старой системе, когда мусор вывозил частник? «Комсомолка» задала самые острые вопросы и получила на них ответы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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