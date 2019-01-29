В Удмуртии направили на лечение подростка, который осквернил памятник
В Камбарском районе Удмуртии мировой судья вынес решение по уголовному делу за вандализм. 21 августа 2018 года вечером 14-летний подросток залез на памятник, посвященный воинам Камбарки, которые пали в годы Великой Отечественной войны.
- Демонтировав облицовочные верхние плитки с памятника, испортил и осквернил его, причинив ущерб администрации МО «Камбарское» в размере восьми тысяч рублей, - сообщает пресс-службе прокуратуры республики.
Суд согласился с мнением следователя и государственного обвинителя в том, что необходимо применить к подростку принудительные меры медицинского характера. Суд назначил ему принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, в стационарных условиях общего типа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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