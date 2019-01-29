Что происходит с магазином «Урал» на улице Пушкинской в Ижевске?
В Ижевске преображается магазин «Урал», который находится на улице Пушкинской в Ижевске. Жители стали замечать, что там на протяжении нескольких дней работают строители, которые демонтируют стеклянные конструкции.
Фото: Сергей Грачев
Как выяснила «Комсомольская правда», магазин не закрывается, просто собственник решил привести его в первоначальный вид, убрав надстрой и восстановив красивый фасад. Говорят, что там в ближайшее время откроется магазин популярной федеральной сети.
Фото: Сергей Грачев
Фото: Сергей Грачев
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