Что происходит с магазином «Урал» на улице Пушкинской в Ижевске?

СЕГОДНЯ 16:02 2019-01-29T16:12:38+03:00

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В Ижевске преображается магазин «Урал», который находится на улице Пушкинской в Ижевске. Жители стали замечать, что там на протяжении нескольких дней работают строители, которые демонтируют стеклянные конструкции.

Фото: Сергей Грачев

Как выяснила «Комсомольская правда», магазин не закрывается, просто собственник решил привести его в первоначальный вид, убрав надстрой и восстановив красивый фасад. Говорят, что там в ближайшее время откроется магазин популярной федеральной сети.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

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