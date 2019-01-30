2019-01-30T08:18:08+03:00
Общество

В Удмуртии студентка медколледжа попала на скамью подсудимых за непотушенный окурок

Он привел к возгоранию
Анастасия Волкова
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В Воткинске направлено в суд уголовное дело против студентки медицинского колледжа, которая обвиняется в уничтожении чужого имущества, совершенного путем неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе расследования установлено, что 25 июля 2018 года девушка оставила непотушенную сигарету на балконе. Из-за этого произошло возгорание горючих материалов.

- В результате огнем уничтожено и повреждено общедомовое имущество дома №117 по ул. Достоевского г. Воткинска, в т.ч. кровля, на общую сумму более 1 200 000 рублей, а также личное имущество владельцев квартир и проживающих в них лиц. Всего потерпевшим причинен ущерб на общую сумму более 1 млн. 800 тыс. рублей, - сообщили в ведомстве..

Теперь ей грозит до 1 года лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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