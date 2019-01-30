2019-01-30T10:20:03+03:00
Происшествия

Мошенник из Удмуртии с помощью поддельных документов пытался украсть 7,6 миллиона рублей

Пока личность преступника установить не удалось
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
Изменить размер текста:

В Удмуртии мошенник путем подделки документов пытался украсть 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- Неустановленный мошенник подал 11 исполнительны документов в отдел судебных приставов о взыскании долга по зарплате с ООО на сумму 7 миллионов 640 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Судебными приставами было установлено, что документы оказались поддельными. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», все документы переданы в полицию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Будем болеть? Биатлонисты из Удмуртии выступят в составе сборной России на Кубке мира (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина пытался украсть ящик для пожертвований в одном из торговых центров Удмуртии
Автобус сбил пенсионерку в Ижевске
Суд по делу экс-главы Удмуртии Соловьева начался с положительных характеристик
Ижкомбанк поддержал участников фестиваля «Удмуртский лед»
В ночь с 28 на 29 января с улиц Ижевска было вывезено 12,5 тысячи кубометров снега
«Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля
Управляющие компании заплатят штраф за несвоевременную уборку снега с крыш домов в Ижевске
Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке мира в Северной Америке
В Удмуртии студентка медколледжа попала на скамью подсудимых за непотушенный окурок
Куда делся плюшевый медведь олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой?
В Ижевске вынесли решение по уголовному делу в отношении артиста шоу мыльных пузырей
Что происходит с магазином «Урал» на улице Пушкинской в Ижевске?
В Удмуртии направили на лечение подростка, который осквернил памятник
Региональный оператор Удмуртии рассказал, куда выбрасывать новогодние елки
В Ижевске сотрудники полиции помогли выселить буйного жителя
В Ижевске вновь пошла волна сообщений о минировании зданий
Контрафактную продукцию Adidas и Nike обнаружили в Удмуртии
Ижевчанин купил Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои сериала «Реальные пацаны»
Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции
Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил Рамиль Гайнуллин