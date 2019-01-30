Мошенник из Удмуртии с помощью поддельных документов пытался украсть 7,6 миллиона рублей
В Удмуртии мошенник путем подделки документов пытался украсть 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.
- Неустановленный мошенник подал 11 исполнительны документов в отдел судебных приставов о взыскании долга по зарплате с ООО на сумму 7 миллионов 640 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Судебными приставами было установлено, что документы оказались поддельными. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», все документы переданы в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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