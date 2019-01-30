Мошенник из Удмуртии с помощью поддельных документов пытался украсть 7,6 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-30T10:20:03+03:00

Пока личность преступника установить не удалось

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии мошенник путем подделки документов пытался украсть 7,6 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

- Неустановленный мошенник подал 11 исполнительны документов в отдел судебных приставов о взыскании долга по зарплате с ООО на сумму 7 миллионов 640 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Судебными приставами было установлено, что документы оказались поддельными. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», все документы переданы в полицию.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Будем болеть? Биатлонисты из Удмуртии выступят в составе сборной России на Кубке мира (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU