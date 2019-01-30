Ижкомбанк поддержал участников фестиваля «Удмуртский лед»

СЕГОДНЯ 09:42 2019-01-30T10:27:34+03:00

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Ижкомбанк поддержал участников фестиваля ледовой скульптуры «Удмуртский лед - 2019», открытие которого состоялось 13 января на набережной Ижевского пруда. Вниманию ижевчан и гостей столицы представили 16 ледовых скульптур. Их авторами стали художники из Ижевска, Перми, Москвы, Екатеринбурга, Уфы, Рязани, а также других городов России и ближнего зарубежья. На создание этого «хрустального» мира у них ушло всего шесть дней и шесть ночей!

Темой галереи под открытым небом в этом году стала тема «Мои родники». Каждый из авторов трактовал ее по-своему. В итоге художники представили на суд зрителей полтора десятка не похожих друг на друга работ, вдохновленных разными аспектами человеческой жизни – от мифологических сюжетов до серьезных социальных проблем.

С момента открытия территорию фестиваля посетили тысячи ижевчан, которые смогли по достоинству оценить труды художников, о чем можно судить по огромному количеству фотографий и восторженных отзывов в социальных сетях.

Отметим, что Ижкомбанк принимает участие в фестивале «Удмуртский лед» уже второй раз. В прошлом году он выступил одним из организаторов этого масштабного культурного мероприятия. В этом году Ижкомбанк также оказал финансовую поддержку. Кроме того, Банк проводит конкурс на лучшую скульптуру фестиваля. Выбирать ее будут открытым голосованием те, кто уже успел посмотреть выставку. Опрос пройдет в группе Ижкомбанка в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Победителем будет объявлен автор ледовой скульптуры, набравшей наибольшее количество голосов. Конкурс пройдет с 29 января по 11 февраля. Вступайте в группу, голосуйте и следите за новостями! С подробной информацией по конкурсу вы можете ознакомиться на официальном сайте Ижкомбанка.

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

Лиц. ЦБ РФ №646.

426076 Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30,

т. 8-800-301-91-91, www.izhcombank.ru. Реклама.

ИСТОЧНИК KP.RU