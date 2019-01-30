Автобус сбил пенсионерку в Ижевске

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-30T10:30:23+03:00

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В Ижевске напротив дома №57 по Воткинскому шоссе 29 января автобус сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 53-летний водитель автобуса наехал на пешехода - 67-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

Уважаемые пешеходы! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.

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ИСТОЧНИК KP.RU