2019-01-30T10:30:23+03:00
Происшествия

Автобус сбил пенсионерку в Ижевске

Обстоятельства ДТП устанавливаются
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске напротив дома №57 по Воткинскому шоссе 29 января автобус сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 53-летний водитель автобуса наехал на пешехода - 67-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее отвезли в больницу, - сообщает ведомство.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть или вступившим на нее для осуществления перехода.

Уважаемые пешеходы! На нерегулируемых переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортного средства и убедятся, что переход для них будет безопасен.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мужчина пытался украсть ящик для пожертвований в одном из торговых центров Удмуртии
Суд по делу экс-главы Удмуртии Соловьева начался с положительных характеристик
Ижкомбанк поддержал участников фестиваля «Удмуртский лед»
В ночь с 28 на 29 января с улиц Ижевска было вывезено 12,5 тысячи кубометров снега
«Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля
Мошенник из Удмуртии с помощью поддельных документов пытался украсть 7,6 миллиона рублей
Управляющие компании заплатят штраф за несвоевременную уборку снега с крыш домов в Ижевске
Биатлонисты из Удмуртии выступят на Кубке мира в Северной Америке
В Удмуртии студентка медколледжа попала на скамью подсудимых за непотушенный окурок
Куда делся плюшевый медведь олимпийской чемпионки из Ижевска Алины Загитовой?
В Ижевске вынесли решение по уголовному делу в отношении артиста шоу мыльных пузырей
Что происходит с магазином «Урал» на улице Пушкинской в Ижевске?
В Удмуртии направили на лечение подростка, который осквернил памятник
Региональный оператор Удмуртии рассказал, куда выбрасывать новогодние елки
В Ижевске сотрудники полиции помогли выселить буйного жителя
В Ижевске вновь пошла волна сообщений о минировании зданий
Контрафактную продукцию Adidas и Nike обнаружили в Удмуртии
Ижевчанин купил Mercedes-Benz G-класса, на котором ездили герои сериала «Реальные пацаны»
Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции
Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил Рамиль Гайнуллин