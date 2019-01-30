2019-01-30T11:37:22+03:00
Общество

Знать квартиру в лицо: в Ижевске пройдет первый в этом году тур по новостройкам

Горожане получат консультацию застройщиков и кредитных специалистов абсолютно бесплатно
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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16 февраля ижевчане отправятся в первый в этом году тур по новостройкам от «Комсомольской правды»-Ижевск». Автобус с туристами отправится в путь от Дворца Главы Удмуртии в 9:00. Путешествие продлится около 4 часов.

За это время туристы посетят строящиеся жилищные объекты города - ЖК «Седьмое небо», ЖК «Дружный», ЖК «Звездный», «Дом на Фруктовой», ЖК «Я живу! На Подлесной», ЖК «Панорама плаза» и ЖК «Кислород» - и получат консультацию от застройщиков и кредитных специалистов. Причем абсолютно бесплатно. И в дороге горожанам не дадут заскучать: участников будет сопровождать «гид», который расскажет об изменениях на строительном рынке и динамике цен на жилье.

Заявки на участие в тур по новостройкам принимаются по телефону (3412) 945-010, 945-000 и на почту kp@mgcentr.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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