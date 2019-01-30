2019-01-30T11:44:10+03:00
Общество

Пельменные мастер-классы пройдут в Ижевске

Мастер-классы состоятся с 3 по 8 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя» пройдет ряд мастер-классов по лепке пельменей. Рассказываем, где и во сколько они пройдут. На все мероприятия нужна предварительная запись по телефону.

3 февраля

- 11:00 - благотворительный мастер-класс «Пельмень-party с бабушками из Бураново». Талантливые артистки из Бураново расскажут, покажут и научат лепить вкусные пельмешки, какие они стряпают своим внукам! После мастер-класса участников ждет обед с самолепными пельменями! Стоимость участия 300 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение Ани Кривенко. Кулинарный клуб «Облака», БЦ «Эльгрин», офис 482, 4-й этаж, запись по тел. 8-909-715-88-99

- 12:00 - готовим традиционные грузинские хинкали c говядиной, «Хинкальная под Парусом», ул. Пушкинская, 279а, запись по тел. 8-912-856-01-44

- 14:00 - Детский мастер-класс с анимацией: готовим цветные пельмени, кафе «Теремок», ул. Кирова, 10, запись по тел. (3412) 279-45-59

- 14:00 и 17:00 - благотворительный мастер-класс «Цветное пельмень-шоу». Будем делать пельмени пяти цветов. Вы научитесь готовить дома такие же веселые радужные пельмешки, используя только натуральные ингредиенты для придания тесту цвета. После мастер-класса дети и взрослые обязательно попробуют пельмешки за одним большим столом! Участие платное, все собранные средства будут направлены для лечения Ани Кривенко.

Кулинарный клуб «Облака», БЦ «Эльгрин», офис 482, 4-й этаж, запись по тел. 8-909-715-88-99

5 февраля

- 11:00 - готовим курзе и корзиночки. Кафе «Давид», ул. К. Маркса, 244 (ТЦ «Леон»), запись по тел. 8-919-908-57-05

- 15:00 - готовим пельнянь (удмуртские пельмени из дикого мяса) и бузы (бурятская вариация пельменей). Ресторан северной кухни «Олень», ул. К. Маркса, 242, запись по тел. (3412) 56-18-88

- 18:00 - благотворительный мастер-класс «Пельмень - party с бабушками из Бураново». Талантливые артистки из Бураново расскажут, покажут и научат лепить вкусные пельмешки, которые они лепят своим внукам! После мастер-класса участников ждет обед с самолепными пельменями! Стоимость участия 300 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение Ани Кривленко.

Кулинарный клуб «Облака», БЦ «Эльгрин», офис 482, 4-й этаж, запись по тел. 8-909-715-88-99

- 19:00 - учимся готовить равиоли, гедза и вантоны. Libre BAR, ул 7-я Подлесная, 80, запись по тел. (3412) 77-00-76

6 февраля

- 19:00 - готовим хинкали. BOTANICA - organic café, ул. К. Либкнехта, 69, запись по тел. (3412) 23-45-25

- 19:00 - готовим равиоли. Сеть кулинарий «Счастье есть», пер. Широкий, 53, ТЦ «Сигма» , 4 этаж, запись по тел. 8-912-460-33-00

7 февраля

- 19:00 - готовим равиоли. Сеть кулинарий «Счастье есть», пер. Широкий, 53, ТЦ «Сигма» , 4 этаж, запись по тел. 8-912-460-33-00

- 19:00 - готовим хинкали. BOTANICA - organic café, ул. К. Либкнехта, 69, запись по тел. (3412) 23-45-25

8 февраля

- 16:00 - готовим традиционные манты. Кафе «Ашт», ул. Гагарина, 29 (ДК «Железнодорожников»), запись по тел. 8-912-744-11-44

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ИСТОЧНИК KP.RU

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